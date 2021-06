Boa concept : Spécialiste des convoyeurs intelligents pour la logistique, BOA Concept prend le chemin de la Bourse

(BFM Bourse) - Un futur carton boursier en vue ? Le concepteur de convoyeurs modulaires intelligents pour la logistique, BOA Concept se lance en Bourse pour lever 4 millions d’euros. La société stéphanoise a déjà conquis plusieurs gros clients comme la chaîne de librairies Gibert, qui a récemment fait appel aux services du stéphanois pour automatiser ses préparations de commandes sur son site de Vitry-sur-Seine.

Fondée en 2012 par ses dirigeants actuels, Chantal Ledoux et Jean-Lucien Rascle, la société BOA Concept conçoit, fabrique et commercialise des solutions innovantes dédiées à "l'intralogistique", c’est-à-dire la logistique à l’intérieur des entrepôts. La société dispose de gammes de convoyeurs modulaires intelligents en charges légères (cartons, bacs, sachets) lourdes (palettes) et d'un système de stockage automatisé ou robotisé des charges. BOA Concept se distingue par son offre innovante basée sur une intelligence artificielle répondant parfaitement aux contraintes du marché (flexibilité, souplesse et efficacité des installations) et assurant au client la maîtrise de ses installations. L’entreprise avance son av délais de mise en place des convoyeurs sont plus courts que la concurrence réduisant le temps d'étude et de montage sur site.

Poussé par la montée en puissance du e-commerce, BOA Concept apporte ainsi des solutions "clés en main ", flexibles et évolutives à plus d'une centaine de clients, en lien avec les besoins du secteur. Ses solutions modulables ont ainsi séduit des acteurs de la logistique (Geodis, Logsytech, Vingeanne...), de l'e-commerce (Oscaro, Ekosport, Motoblouz, Aroma zone, Bricoprivé, Zoomalia...), du retail (Gemo, Obut, King Jouet...) ou encore de l'industrie (Raja, Orexad, Mersen, Hamelin...).

Depuis sa création en 2012, BOA Concept affiche un chiffre d'affaires en progression régulière. L’année 2020 fait exception, conséquence de la crise sanitaire Covid-19. L’an passé, le groupe a ainsi accusé un brutal ralentissement de son activité à 5,65 millions d’euros. La société compte revenir cette année à une "forte croissance" sur la base d’une nette reprise du marché, avec à date un carnet de commandes signées de plus de 8 millions d’euros.

BOA Concept souhaite lever plus de 4 millions d’euros. La société compte sur cet argent frais pour accélérer sa stratégie et lui apporter plus de notoriété en France et à l'international. Le projet d’introduction en Bourse marquera donc une nouvelle étape pour BOA Concept avec l’ambition de devenir "l’acteur incontournable des solutions intelligentes des acteurs du e-commerce." La souscription des actions BOA Concept est ouverte aux investisseurs jusqu’au 23 juin à un prix unitaire fixé à 20,62 euros.

Sabrina Sadgui

