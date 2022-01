Biosynex : Multiplication par 2,5 du CA en 2021

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Biosynex recule de 2% après la présentation par la société d'un chiffre d'affaires annuel 2021 de 382,7 millions d'euros, soit une multiplication par 2,5 par rapport à l'exercice précédent, après une hausse de 338% déjà enregistrée entre 2019 et 2020.



L'activité a continué de bénéficier en 2021 des ventes liées à la Covid-19 (à hauteur de 89% du CA), Biosynex s'étant 'imposé comme le leader français des tests de diagnostic rapide avec son offre complète de produits répondant aux besoins liés à la pandémie'.



La société anticipe pour l'exercice 2021 'une croissance soutenue de ses indicateurs de rentabilité opérationnelle portée par la dynamique de ses ventes' et anticipe 'le maintien d'une activité Covid-19 forte au premier trimestre 2022'.



