Biocorp : Pourquoi l'action Biocorp vole de record en record

(BFM Bourse) - Spécialiste des systèmes d’administration de traitements injectables -comme les stylos à insuline- Biocorp enregistre lundi une sixième séance consécutive de progression en Bourse,après un nouveau suivi d'analyste recommandant l'achat du titre. L'envolée du cours a débuté en avril à l'annonce d'un résultat bénéficiaire, avec un an d'avance sur les objectifs. L'action Biocorp a plus que doublé de valeur depuis.

La hausse du cours de Biocorp n'est pas terminée, à en croire les analystes de Gilbert Dupont. Le bureau d'études tricolore a consacré lundi une étude détaillée à la société originaire d'Issoire, dans le Puy-de-Dôme, au terme de laquelle la juste valeur du titre est évaluée à 26,90 euros, soit près de 25% plus haut que le cours de clôture de vendredi. Ce nouvel avis positif, qui s'ajoute à celui publié par Bryan Garnier précédemment, entraîne une progression de 6,48% de l'action Biocorp lundi en fin de matinée, à 23 euros - nouveau record historique.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Jamila El Bougrini et ses collègues, Guillaume Cuvillier et Alexandre Letz rappellent que la société oeuvre à l'origine à la conception et à la fabrication de contenants adaptés aux besoins de l’industrie pharmaceutique, proposant en ce domaine des solutions allant du plus simple (canules, compte-gouttes, bouchons doseurs, cuillères...) au plus complexe (protège-aiguille automatique pour les seringues, système de sertissage de flacons sans opercule aluminium).

En continuité avec ce savoir-faire historique de manufacturier rompu aux exigences de la pharmacie, Biocorp a su identifier une opportunité de croissance dans la santé connecté. Avec un premier grand succès, son partenariat avec Sanofi dans le diabète, qui laisse à penser que l’activité historique devrait devenir secondaire à l'avenir dans le total des revenus (tout en constituant une activité récurrente et sécurisée générant 2 à 3 millions d'euros par an). L'entreprise "a ainsi depuis quelques années pris le virage de la e-santé et s’inscrit aujourd’hui dans le créneau de l’intelligence artificielle (IA) au service de la santé. Nous apprécions en particulier son nouveau business model que nous qualifions de « smart » puisqu’il vise à améliorer le positionnement de leaders solidement et durablement installés dans leur franchise spécifique", indique le bureau d'études.

Biocorp a en effet mis au point un "capuchon connecté", Mallya, qui se combine aux stylos injectables SoloStar de Sanofi et qui permet la mesure en temps réel de plusieurs paramètres indispensables au suivi et au traitement des patients. "Les partenaires ambitionnent avec cette stratégie de capturer des parts de marché qui ne sont pas réellement en compétition. En effet, il est à rappeler que les maladies chroniques telles que le diabète souffrent très souvent d’une mauvaise observance. C’est précisément ce marché délaissé que souhaite capturer Biocorp et son partenaire Sanofi. Au-delà de l’intérêt évident pour les patients et leurs prescripteurs qui pourraient significativement améliorer la prise en charge et réduire les défauts d’observance ou de reporting, il existe un intérêt majeur d’un point de vue médico-économique". Par ailleurs, l'analyse des données collectées pourra à terme apporter une meilleure connaissance des profils de patients : qui sont ceux qui répondent le mieux au traitements, quels, sont les comportements de médication, etc. ce qui devrait permettre d’identifier des points d’inflexion dans la prise en charge médicale globale.

Après l’obtention du marquage CE de Mallya en juin 2019 et l'accord finalisé avec Sanofi en décembre 2019 -avec un paiement initial de 5 millions d'euros à la clé et des paiements jalonnés pour un montant qui pourrait atteindre 14,5 millions d'euros jusqu'en 2021, les analystes considèrent que le nouveau business model est ainsi validé, constituant "un changement d’échelle à court terme" pour Biocorp.

"La société est donc dans une très bonne dynamique tout juste amorcée et qui devrait connaître une accélération sur les prochains exercices", à la fois sur le marché du diabète (rien que sur le marché français il existe une trentaine d’insulines commercialisées par trois laboratoires, Lilly, Novo Nordisk et Sanofi) et dans toute indication nécessitant d'injecter des doses de médicament extrêmement précises ou nécessitant un degré de traçabilité élevé (hormonothérapie, neurologie, opiacés...). "Nous percevons donc 2020 comme une très bonne fenêtre d’entrée pour se positionner sur le titre compte tenu de l’évolution à venir", conclut Gilbert Dupont.

En Bourse, le titre a commencé à accélérer en avril dernier à l'annonce de ses résultats pour l'exercice 2019, dopé par le partenariat avec Sanofi. Depuis cette date, sa hausse atteint désormais 125%.

Guillaume Bayre - ©2020 BFM Bourse

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur BIOCORP en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok