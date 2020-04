Biocorp : Un an avant ses projections initiales, Biocorp boucle son premier exercice bénéficiaire

(BFM Bourse) - La PME puydômoise fondée par le multi-entrepreneur Jacques Gardette a enregistré un résultat net positif au titre de 2019, en avance d’un an sur son plan stratégique.

"Excellente à plus d'un titre": c'est ainsi que Biocorp qualifie son année 2019, marquée par des revenus plus que doublés et l'atteinte de l'équilibre au niveau du résultat d'exploitation comme du résultat net.

Spécialisée dans le développement et la fabrication de dispositifs médicaux et de solutions connectées dans le domaine de la santé, l'entreprise fondée en 2005 et introduite sur Euronext Paris en 2015 a déjà indiqué en février que son chiffre d'affaires avait progressé de 117% l'an dernier pour atteindre 8,447 millions d'euros.

Le partenariat avec Sanofi porte ses fruits

Jeudi matin, le groupe a présenté le détail des résultats de l'exercice qui révèlent, comme son directeur général Eric Dessertenne l'avait mentionné à BFM Bourse en juillet, l'atteinte pour la première fois d'un résultat bénéficiaire.

En effet, à l'inverse de l'explosion des revenus, les charges d'exploitation ont elles diminué (de 7%), permettant d'afficher un résultat d’exploitation 2019 légèrement bénéficiaire (0,875 million) contre une perte d'exploitation de plus de 5,2 millions en 2018.

Après charges financières et créances fiscales (CIR), le résultat net est un bénéfice de 0,96 million d'euros, à comparer à une perte nette de 5,3 millions l'année précédente.

"Pionnier dans la digitalisation du diabète"

"Biocorp possède aujourd'hui une position unique sur ce segment des dispositifs de délivrance connectés, avec une avance technologique et des partenariats majeurs ; nous comptons accélérer notre déploiement et nos partenariats au cours des prochains exercices afin de profiter de cette formidable opportunité", a ajouté le dirigeant.

