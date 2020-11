Biocorp : Le fabricant de dispositifs médicaux Biocorp lève facilement 4 millions d'euros

(BFM Bourse) - Profitant de la récente augmentation de sa valorisation, la PME puydômoise a renforcé ses fonds propres en levant 4,2 millions d'euros.

Mission accomplie pour Biocorp, qui vient de boucler une nouvelle levée de fonds (via un placement privé) pour un montant de 4,2 millions d'euros au prix unitaire record de 27,50 euros, à la faveur de l'amélioration de sa valorisation boursière, laquelle a plus que doublé depuis le début de l'année.

Jeudi matin, la société spécialisée dans le développement et la fabrication de dispositifs médicaux et de solutions connectées dans le domaine de la santé, fondée en 2005 par le multi-entrepreneur Jacques Gardette, a fait part du succès de l'augmentation de capital réservée à certains investisseurs institutionnels dont le projet avait été dévoilé la veille au soir.

Une décote limitée

L'offre a donné lieu à l’émission de 152.728 actions ordinaires nouvelles, soit 3,68% du capital social actuel de la société, à un prix par action de 27,50 euros, soit un montant de 4,2 millions d'euros. Les banques chargées de l'opération ont reçu l'équivalent de 6,1 millions d'euros d'ordres de souscription. Une demande qui a permis de limiter à 2,14% la décote consentie par rapport au dernier cours de Bourse.

Ce prix représente de loin un record pour Biocorp, qui s'était introduite en 2015 à 9,25 euros par action (levant 8,9 millions d'euros). L'entreprise a ensuite procédé à trois augmentations de capital. L'une en 2016 pour 3,78 millions d'euros, à 9 euros l'action, puis une seconde en 2018 à 8,80 euros (pour 5 millions d'euros) complétée début 2019 d'une levée supplémentaire de 1 million (plus 1 million d'euros d'obligations convertibles) également à 8,80 euros par action.

"Nous remercions les actionnaires de longue date d'avoir participé à cette levée de fonds ce qui démontre leur implication et leur confiance à l'égard de la société et sommes ravis d'accueillir au capital de Biocorp de nouveaux investisseurs, notamment étrangers", a déclaré le directeur général de l'entreprise, Eric Dessertenne. Il n'a pas été communiqué l'identité d'investisseurs ayant participé à l'opération. À l'issue de celle ci, la participation du fondateur Jacques Gardette et de sa famille, inchangée à 2 millions d'actions, se voit diluée à 46,51% du capital, au lieu de 48,22% précédemment.

Plus d'un an de visibilité financière

Biocorp compte d'abord utiliser les fonds levés pour renforcer ses capitaux propres. Pour rappel, l'entreprise était au 30 juin en situation de capitaux propres négatifs (- 746.762 euros), cet apport lui permettra de repasser en positif à l'issue de l'exercice 2020. La levée de fonds vise également à "répondre à la forte demande de Mallya" en augmentant les capacités de production et sa commercialisation ainsi que la gestion de son cycle de vie. La commercialisation de ce capteur digital pour les stylos d’injection d’insuline a débuté cette semaine dans un premier pays, la Roumanie, en attendant un développement à plus grande échelle début 2021 (notamment en France via le partenariat avec Roche Diabetes Care).

Enfin, la firme du Puy-de-Dôme souhaite aussi accélérer le développement de nouveaux projets innovants sur de nouveaux marchés. Biocorp a d'ailleurs récemment fait parler de lui, après avoir été choisi par Vitrobio pour le conditionnement de son spray nasal anti-coronavirus Covispray.

Compte tenu de la trésorerie (1,554 million d'euros au 30 juin 2020) et du budget prévisionnel des revenus et dépenses, le montant levé devrait permettre à Biocorp "de mener à bien ses objectifs stratégiques et de couvrir ses besoins en fonds de roulement largement au-delà des 12 prochains mois".

Jeudi vers 10h30, le cours de Biocorp se rapprochait du prix de l'offre en cédant 1,07% à 27,80 euros.

Guillaume Bayre - ©2020 BFM Bourse