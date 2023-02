Bic : La croissance de Bic va ralentir en 2023, le titre plonge

(BFM Bourse) - Le fabricant d'articles de papeterie, de briquets et de rasoirs accuse le coup à la Bourse de Paris après des résultats inférieurs aux attentes au titre de l'année 2022. Cette année, les perspectives ne sont pas au beau fixe, Bic anticipe un ralentissement de la croissance de son chiffre d’affaires.

Le fabricant d'articles de papeterie, de briquets et de rasoirs plonge de 8% après avoir annoncé des résultats inférieurs aux attentes. A la Bourse de Paris, le titre revient au contact des 60 euros, soit à des plus bas de l'année.

Les opérateurs se détournent du dossier alors que le groupe a indiqué que sa croissance en 2023 qui sera moins flamboyante que l'an passé. Ce ralentissement attendu par Bic a occulté le reste des perspectives présentées par la société, à savoir une amélioration du résultat d'exploitation ajusté ainsi que de la marge d’exploitation ajustée en 2023.

Cette amélioration anticipée de la rentabilité aurait pu mettre du baume au cœur des investisseurs dans un contexte inflationniste. D'autant plus qu'en 2022, les hausses des coûts et des dépenses de soutien à la marque ont pesé sur la marge d’exploitation. Mais ce n'est pas l'analyse des investisseurs.

Des résultats inférieurs aux attentes

En 2022, le résultat d'exploitation ajusté de Bic est ressorti à 311,7 millions d'euros, en progression de 11,4% sur un an, illustrant "la résilience du groupe face au vents contraires". Si on se détache de ces éléments de langage, l'indicateur est ressorti en deçà des attentes des analystes qui prévoyaient pour leur part un résultat d'exploitation ajusté de 322 millions d'euros.

Autre point de déception de cette publication, la marge d'exploitation ajustée qui s'est contractée de 1,3 point à 14% comparés aux 15,3% affichés un an auparavant. Bic explique cet effritement de la marge par une hausse des dépenses de soutien à la marque, des investissements dans les sociétés récemment acquises et une flambée des prix de l’énergie.

Un peu plus bas dans les comptes, le bénéfice net est en repli de 33,5% à 208,9 millions d'euros par rapport à 2021. Une baisse en trompe-l’œil, la cession du siège l'an dernier avait fait ressortir une plus-value exceptionnelle de 168 millions d'euros. Retraité de cette cession, le résultat net ajusté est quant à lui en progression de 17,5% pour s'établir à 225,2 millions d'euros après 191,7 millions d'euros en 2022. Le bénéfice net par action ajusté bondit de 19,3% pour ressortir à 5,12 euros après 4,29 euros l'an passé.

Une solide année sur le plan commercial

Sur le plan commercial, Bic a réalisé une solide année. Le chiffre d'affaires ressort à 2,23 milliards d'euros, en hausse de 13,8% à taux de change constants par rapport à 2022. Le rythme de croissance imprimé en 2022 "surpasse" les objectifs relevés par la direction en octobre. Elle prévoyait alors un objectif de croissance du chiffre d'affaires 2022 à taux de change constants dans une fourchette comprise entre 11% et 13% contre "entre 10% et 12%", précédemment.

Bic a constaté une progression à deux chiffres de son activité dans les trois divisions de l'ensemble de ses principaux marchés. La division "Human Expression" regroupant les instruments d'écriture a connu une progression de 16,9% de son chiffre d'affaires, grâce à une croissance élevée à un ou deux chiffres dans toutes les régions clés où le groupe opère. La croissance a également été tirée par les briquets (division "Flame For Life") et la division rasoirs, ou "Blade Excellence", toutes deux portées par l'introduction au catalogue de gammes à valeur ajoutée et de nouveaux produits.

Pour 2023 en revanche, Bic table sur un ralentissement de sa croissance. La société vise une croissance du chiffre d'affaires comprise entre +5% et +7% à taux de change constants, grâce à l’effet combiné de hausses de prix et des volumes.

Elle prévoit également d'améliorer le résultat d’exploitation ajusté et la marge d’exploitation ajustée au cours de l'exercice 2023. La marge brute, sera toutefois partiellement neutralisée par la poursuite des investissements opérationnels et du soutien à la marque. Bic vise aussi une génération de flux nets de trésorerie disponible supérieure à 200 millions d'euros, et ce pour la cinquième année consécutive.

