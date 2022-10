Bic : L'inflation rattrape BIC qui a vu ses coûts s'enflammer au troisième trimestre

(BFM Bourse) - Fin de semaine difficile pour Bic avec un titre qui accuse la plus forte baisse du SBF 120. Le groupe a fait part d'une rentabilité dégradée au troisième trimestre malgré des ventes dynamiques sur la période. Le fabricant de briquets, rasoirs et d'articles de papeterie, relève ainsi une nouvelle fois son objectif de ventes et confirme ses autres prévisions pour l'année en cours.

Outre la hausse des dépenses de soutien à la marque, l'inflation rattrape aussi Bic. Le fabricant d'articles de papeterie, de briquets et de rasoirs a vu sa rentabilité s’effriter au troisième trimestre, compte tenu d'une nette hausse de sa structure de coûts. Le groupe relève malgré tout ses prévisions de ventes 2022 après avoir publié des revenus au troisième trimestre meilleurs qu'attendu.

Les investisseurs restent ainsi focalisés sur l'érosion de la rentabilité, et se détournent de Bic en Bourse. Plus forte baisse du SBF 120, le titre plonge de 11,7% à 57,55 euros, mais reste en hausse de 38% sauvé par un bel été à la Bourse de Paris.

Une hausse des coûts qui pèse sur la rentabilité

Entre juillet et septembre, le résultat d'exploitation ajusté chute de 20,5% sur un an, à 65,6 millions d'euros pour une marge d’exploitation ajustée qui a suivi le même chemin pour baisser de 5,9 points à 11,3%, comparé aux 17,2% affichés au troisième trimestre 2021. Le groupe explique ce dérapage par une hausse des dépenses de soutien à la marque, des investissements dans les sociétés récemment acquises et une flambée des prix de l’énergie qui a pesé pour 31 millions d'euros cet été.

Ces coûts n'ont été que partiellement "compensés par un effet de levier opérationnel", ajoute Bic. Pour l’exercice 2022, Bic estime à environ 30 millions d'euros l'impact des pressions inflationnistes sur le résultat d’exploitation ajusté, notamment liés à la hausse des prix de l’électricité. "Cet impact négatif devrait être plus que compensé par la hausse des volumes et des ajustements de prix" rassure Bic.

Le résultat net ajusté s'inscrit aussi en baisse, de 13% pour s'établir à 50,6 millions d'euros après 57,6 millions d'euros sur la même période de 2021. Le bénéfice net par action ajusté décline de 17% pour ressortir à 1,06 euro après 1,28 euro au troisième trimestre 2021.

Sur le plan commercial, Bic a réalisé un solide trimestre. Le chiffre d'affaires ressort à 580 millions d'euros, en hausse de 10.5% à taux de change constants par rapport à la même période un an plus tôt. "La bonne performance de ce troisième trimestre s’explique par l’exécution sans relâche de notre plan Horizon", se félicite Bic dans son communiqué.

Des prévisions de ventes une nouvelle fois relevées

Fort d'une performance supérieure aux attentes cet été, le groupe relève une nouvelle fois ses perspectives de ventes pour 2022. Il prévoit désormais un objectif de croissance du chiffre d'affaires 2022 à taux de change constants dans une fourchette comprise entre 11% et 13% contre "entre 10% et 12%" précédemment, dont 1 à 2 points provenant des acquisitions. Le groupe compte également sur une fin d'année dynamique avec des ventes qui seront tirées par une croissance des volumes et un impact prix favorable.

Ces prévisions intègrent également une augmentation en valeur absolue du résultat d'exploitation ajusté 2022, en dépit de "l’inflation des coûts, davantage de dépenses de soutien à la marque, et des investissements opérationnels destinés à soutenir la croissance". Bic maintient son objectif d'un free cash flow de plus de 200 millions d'euros.

Pour 2023, la direction s'attend à réaliser une croissance organique du chiffre d’affaires "d'environ 5 %", conformément à la trajectoire de son plan stratégique Horizon.

Sabrina Sadgui - ©2022 BFM Bourse