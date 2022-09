Bic : Le groupe Bic, l'une des rares actions gagnantes en 2022

(BFM Bourse) - Le cours de Bic se rapproche des 65 euros, au plus haut depuis mai 2021. Les investisseurs s'enflamment pour le fabricant de stylos et de briquets, dans le sillage d'un premier semestre supérieur aux attentes.

Bic est en passe de réussir un deuxième exercice de progression d'affilée sur les marchés financiers, après une hausse du titre en 2021 de 2,3%. Certes, cette performance reste modeste. Mais elle a eu le mérite d'enrayer une spirale baissière dans laquelle le dossier ne parvenait plus à s'extraire entre les années 2015 et 2020.

Favorablement orienté depuis le début de l'année, le cours du groupe septuagénaire enregistre ce mardi une progression de 6,1% à 63,80 euros, signant au passage un sommet annuel à 64,40 euros en fin de matinée. Bic réalise même l'une des meilleures performances du SBF 120 sur un mois avec un gain de 10%. Les gains engrangés montent même à 32% depuis le début de 2022. Seules les actions Thalès (+49,87%) et GTT (+34,83%) font mieux.

Des gains de parts de marché

Bic peut en effet compter sur une dynamique commerciale bien rodée pour contrer les effets d'un environnement inflationniste. Cet été, le groupe s'est payé le luxe de relever une nouvelle fois ses prévisions de ventes pour l'année en cours, à la faveur d'une hausse de son chiffre d'affaires, des prix et à l'impact positif de la fluctuation de la valeur du dollar.

Le fabricant d'articles de papeterie, de briquets et de rasoirs avait favorablement impressionné le marché cet été lors de la publication des comptes du premier semestre 2022. Le groupe français a dépassé pour la première fois depuis 2017 la barre du milliard de chiffre d'affaires, à 1,127 milliard d'euros sur les six premiers mois de 2022.

Le groupe a gagné ou maintenu des parts de marché dans 80% des pays dans lesquels il est présent, y compris en Europe et aux Etats-Unis. L'activité commerciale de Bic reste bien orientée sur les six premiers mois de l'année avec une croissance à deux chiffres du chiffre d’affaires dans les trois divisions du groupe (briquets, instruments d'écriture et rasoirs).

Un objectif de croissance 2022 revu à la hausse

Bic tient donc le cap, fort d'une performance supérieure à ses attentes au premier semestre. Le groupe relève une nouvelle fois ses perspectives de ventes pour 2022. Il prévoit désormais un objectif de croissance du chiffre d'affaires 2022 à taux de change constants dans le haut de la fourchette comprise entre 10% et 12% contre "entre 7% et 9%" précédemment, une progression des ventes qui sera tirée par une croissance des volumes et un impact prix favorable.

Ces prévisions intègrent également une augmentation en valeur absolue du résultat d'exploitation ajusté 2022, "grâce à la hausse des volumes et à un impact favorable des prix et à des économies supplémentaires". Bic maintient son objectif d'un free cash flow de plus de 200 millions d'euros.

