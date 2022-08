Bic : Après un premier semestre supérieur aux attentes, Bic s'envole à un plus haut annuel en Bourse

(BFM Bourse) - Le cours de Bic se rapproche de la barre des 60 euros, à ses plus hauts annuels, dans le sillage de l'annonce d'une forte progression des revenus au premier semestre. Le groupe relève une nouvelle fois son objectif de ventes pour viser cette fois-ci le haut de la fourchette comprise entre 10% et 12%, contre 7% à 9% précédemment.

Le bon début d'année réalisé par Bic est loin d'être un feu de paille, le fabricant français de stylos, briquets et rasoirs jetables a annoncé mardi soir relever une nouvelle fois ses prévisions de ventes pour l'année en cours, à la faveur d'une hausse de son chiffre d'affaires, des prix et à l'impact positif de la fluctuation de la valeur du dollar.

Favorablement orienté depuis le début de l'année, le cours du groupe septuagénaire enregistre mercredi une forte hausse, la teneur des comptes semestriels encourageant les investisseurs à se repositionner. Vers 10h30 le titre s'adjuge ainsi 5,2% à 58,20 euros pour évoluer sur ses plus hauts annuels, ramenant la capitalisation à 2,60 milliards d'euros. Depuis le début de 2022, le rebond s'élève à +21,4% là où le CAC 40 accuse encore un repli supérieur à 10% sur la période.

Une croissance en forte hausse dans les 3 divisions du groupe

Le groupe français a dépassé au premier semestre pour la première fois depuis 2017 la barre du milliard de chiffre d'affaires, à 1,127 milliard d'euros, un chiffre en hausse de 13,7% à base comparable et de 15,5% à taux de change constants par rapport au 1er semestre de l'exercice précédent. "Nous avons gagné ou maintenu des parts de marché dans 80% des pays où nous sommes présents, y compris dans les trois divisions en Europe et aux Etats-Unis", se félicite Gonzalve Bich, le Directeur Général de Bic. L'activité commerciale de Bic reste bien orientée sur les six premiers mois de l'année avec "une croissance à deux chiffres du chiffre d’affaires dans nos trois divisions" ajoute-t-il.

L'activité briquets (" Flame For Life") aux Etats-Unis a en effet contribué à hauteur de 51% à la croissance organique de la division au premier semestre (+18,7%). De son côté, la division Human Expression (stylos, NDLR) (+31,4%) a été tirée par les instruments d'écriture classiques et le coloriage et soutenue par une très bonne rentrée scolaire au Brésil. La division Blade Excellence (19,9%), autrement dit les rasoirs, a contribué à la performance à la faveur d'un fort intérêt des consommateurs pour "les produits à forte valeur ajoutée" commercialisés par Bic.

Le résultat d'exploitation ajusté progresse de son côté de 22,2%, à 209,9 millions d'euros. La marge d’exploitation ajustée est restée quasiment stable à 18,0%, comparé à l’année dernière. Pour l’exercice 2022, et sur la base des hypothèses actuelles de marché, Bic estime à environ 100 millions d'euros l'impact des pressions inflationnistes sur le résultat d’exploitation ajusté. "Cet impact négatif devrait être plus que compensé par la hausse des volumes et des ajustements de prix" rassure Bic.

Un peu plus bas dans les comptes, le bénéfice net est en repli de 40% à 139,4 millions d'euros par rapport au premier semestre 2021. Une baisse en trompe-l’œil, la cession du siège l'an dernier avait fait ressortir une plus-value exceptionnelle de 168 millions d'euros. Le résultat net ajusté est quant à lui en progression de 32,8% pour s'établir à 149,7 millions d'euros après 112,7 millions d'euros à fin juin 2021. Le bénéfice net par action ajusté bondit de 35% pour ressortir à 3,39 euros après 2,51 euros au 1er semestre 2021.

Un objectif de croissance 2022 revu à la hausse

Bic tient donc le cap, fort d'une performance supérieure à ses attentes au premier semestre. Le groupe relève une nouvelle fois ses perspectives de ventes pour 2022. Il prévoit désormais un objectif de croissance du chiffre d'affaires 2022 à taux de change constants dans le haut de la fourchette comprise entre 10% et 12% contre "entre 7% et 9%" précédemment, une progression des ventes qui sera tirée par une croissance des volumes et un impact prix favorable.

Ces prévisions intègrent également une augmentation en valeur absolue du résultat d'exploitation ajusté 2022, "grâce à la hausse des volumes et à un impact favorable des prix et à des économies supplémentaires". Bic maintient son objectif d'un free cash flow de plus de 200 millions d'euros.

Sabrina Sadgui - ©2022 BFM Bourse