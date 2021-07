Beneteau : L'activité de Beneteau se redresse plus vite qu'attendu, le groupe accélère sa diversification

(BFM Bourse) - L'action du constructeur de bateaux vendéen progresse vivement après un nouveau relèvement des perspectives d'activité et de résultat opérationnel pour 2021, tandis que Beneteau élargit son spectre d'activités vers la location de bateaux, de boat clubs et de marinas pour accompagner les nouveaux usages du nautisme.

Naviguer sans s'occuper du reste : nombre de plaisanciers amateurs veulent désormais goûter les plaisirs de la mer sans les contraintes et coûts liés à la possession d'un bateau. Une évolution que le leader mondial des industries nautiques compte bien accompagner en se diversifiant dans de nouveaux métiers. Des avancées très favorablement accueillies par le marché, d'autant qu'elles s'accompagnent d'un relèvement des objectifs pour 2021 alors que l'activité se redresse manifestement plus vite que prévu. Le cours de Beneteau grimpe ainsi de 5,2% à 14,16 euros jeudi matin.

Après une année 2020 marquée par la pandémie et un premier trimestre 2021 encore en repli (en partie à cause de la cyberattaque de février), Beneteau a renoué avec la croissance au deuxième trimestre. De sorte qu'à l'échelle des six premiers mois de l'exercice, la société affiche une progression de 3,4% (+5,1% à changes constants) de son chiffre d'affaires à 658,8 millions d'euros. Une progression tirée par sa principale division (+6,6% à 533,3 millions d'euros pour les bateaux) tandis que l'activité habitat se rapproche de l'équilibre (-0,9% à 125,5 millions d'euros).

"Après une année difficile, nous avons réellement le sentiment que le ciel s’éclaircit et que la combinaison de conditions de marchés favorables et des mesures internes prises va produire des effets plus rapidement que nous ne le pensions il y a encore un an", a commenté le PDG Jérôme de Metz.

Grâce à l’orientation favorable des marchés du nautisme et de l’hôtellerie de plein air, et à la performance de ses deux divisions, le groupe relève à nouveau ses perspectives de chiffre d’affaires et de résultat opérationnel courant (ROC) pour l’exercice 2021. Beneteau anticipe désormais une croissance de son chiffre d’affaires de plus de 7% en données publiées sur l’exercice 2021 (supérieure à 6% pour la division Bateau et à 15% pour la division Habitat), contre +2% précédemment.

Cette croissance devrait bénéficier fortement à la progression du ROC, qui devrait plus que doubler cette année par rapport au ROC (pro forma) 2020 de 27,5 millions d'euros, une progression "d’autant plus notable qu’elle s’inscrit dans un contexte mondial de tension sur les prix des matières premières, de certains composants et des transports internationaux", souligne la firme.

Le groupe tire avantage également des premiers effets des mesures de restructurations et de baisse de ses coûts de structure décidées en 2020.

Beneteau précise que son carnet de commande global à fin juin s’élève à 1,8 milliard d'euros, en hausse de +55% en données publiées par rapport à fin juin 2020. Au sein de la division Bateau, la progression des commandes est tirée par le dynamisme de l’ensemble des marques et des segments de marché sur lesquels le groupe intervient, à l’exception du marché des loueurs professionnels. Le carnet de commandes de la division Habitat reste quant à lui porté par la croissance des marchés export, notamment le Bénélux.

Le groupe, qui opère sous les marques Four Winns, Jeanneau ou Wellcraft notamment, a annoncé en parallèle une série d'investissements, d'un montant total d'une quarantaine de millions d'euros, lui permettant de se développer dans les métiers en plein essor de la location de bateaux, de boat clubs et de marinas.

D’une part, le Groupe Beneteau s’allie avec PPF, le principal fonds d'investissement d’Europe centrale avec 40 milliards d'euros d'actifs sous gestion (appartenant aux héritiers du milliardaire tchèque Petr Kellner, décédé accidentellement en mars), pour entrer dans le secteur de la location de bateaux de plaisance. Conjointement, Beneteau et PPF vont acquérir 87% du capital de Dream Yacht Group (aux côtés des actionnaires historiques NextStage, Fountaine-Pajot et du management emmené par Loic Bonnet) et 50% du capital de Navigare Yachting aux côtés de ses fondateurs et de son dirigeant, Jesper Rönngard.

Avec une flotte de plus de 1200 bateaux, ces deux acteurs formeront "le numéro 1 mondial de ce secteur très prometteur, dont les fondamentaux restent particulièrement solides, tiré par l’économie du partage et de l’usage et facilitant ainsi l’accès à la pratique nautique", souligne Beneteau.

Ce rapprochement permettra aussi la création d’une importante plateforme réunissant les activités digitales et de distribution de Dream Yacht Group (SamBoat, Vent de mer, LateSail, Argos, Albatros) et le pôle digital de Beneteau (BandOfBoats, Digital Nautic).

La participation détenue par Beneteau dans la co-entreprise sera d’environ 41%.

D’autre part, le groupe de Saint-Gilles-Croix-de-Vie acquiert 40% de Your Boat Club, société nord-américaine active dans le secteur des boat clubs et des marinas. Un boat club permet à ses membres, moyennant un abonnement, de louer régulièrement des bateaux pour quelques heures ou une journée. Your Boat Club détient et gère 24 clubs, dont 7 marinas lui appartenant, et projette une importante expansion dans les prochaines années. Pour cette opération, Beneteau s’est associé avec les fondateurs et managers, Luke Kujawa et Michael Jellish.

"Concernant nos investissements de diversification, nous sommes très heureux et fiers de ce développement pour le Groupe Beneteau qui annonce un changement de dimension. Ces nouvelles perspectives sont passionnantes et renforcent notre position parmi les leaders mondiaux des métiers du nautisme" a déclaré Jérôme de Metz.

Guillaume Bayre - ©2021 BFM Bourse