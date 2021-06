Believe : Le groupe d'édition musicale Believe recule en Bourse après une introduction en bas de fourchette

(BFM Bourse) - Le propriétaire du label de heavy metal allemand Nuclear Blast ou du spécialiste des BO de Bollywood Venus Music a chuté de près de 10% jeudi lors de ses premiers échanges en Bourse, après avoir fixé son prix d'introduction dans le bas de la fourchette visée.

Déception pour Believe, l'un des leaders mondiaux de la musique numérique qui accompagne (en direct ou par l’intermédiaire de labels) plus de 850.000 artistes du monde entier à chaque étape de leur carrière. Ce fleuron de la French Tech a annoncé mercredi soir le succès de son introduction sur Euronext Paris, sur la base d'un prix de 19,50 euros par action c'est-à-dire la borne basse de la fourchette indicative qui allait jusqu'à 22,50 euros.

Le prix retenu correspond à une capitalisation totale d'environ 1,9 milliard d'euros (la capitalisation définitive dépendra du choix des banques d'exercer d'ici le 9 juillet au plus tard l'option de surallocation dont elles disposent).

Le montant brut levé est d’environ 300 millions d’euros (pouvant être portée à environ 330 millions d’euros si cette option de surallocation est entièrement exercée), soit environ 280 millions d’euros d'argent frais dans les caisses du groupe une fois déduits les frais de l'opération.

En complément de la levée de fonds, Believe a conclu nouveau contrat de crédit renouvelable de 170 millions d’euros auprès d'un pool de banques internationales.

Ces nouveaux moyens permettront au groupe de poursuivre son expansion à l'international -qui représente déjà plus de 80% du chiffre d'affaires - et sa stratégie d'acquisitions ciblées, selon les ambitions édictées dans son plan 2022-2025, et de continuer investir dans sa plateforme technologique. En outre, une fraction d’environ 90 millions d’euros ira refinancer le crédit souscrit en 2018.

"Believe franchit une nouvelle étape de son développement en entrant en Bourse. Les fonds levés vont nous permettre d’investir dans notre plateforme technologique innovante et de mettre en œuvre notre stratégie ambitieuse d’acquisitions ciblées", a expliqué son fondateur et PDG, Denis Ladegaillerie, un ancien cadre dirigeant de Vivendi. "Cette opération avait également pour objectif de construire un actionnariat solide et équilibré aux côtés de TCV, notre actionnaire historique de long terme. Nous sommes ravis d'accueillir le Fonds Stratégique de Participations, un investisseur de long terme qui accompagne le développement de champions français et de Sycomore Asset Management, acteur de référence de l’investissement responsable. Cette cotation nous donne les moyens d'accélérer notre développement en remplissant notre mission de développer des artistes et des labels indépendants dans le monde digital avec respect, équité et transparence", a-t-il ajouté.

Dans les échanges inauguraux jeudi, le titre Believe reculait de 10,4% à 17,47 euros.

