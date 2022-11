Believe : Le FSP se renforce au capital

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Believe a annoncé vendredi que le Fonds Stratégique de Participations (FSP) s'était renforcé à son capital, affichant sa volonté d'accompagner le développement du spécialiste de la musique numérique.



Le FSP, qui était entré au capital de Believe à l'occasion de l'introduction en Bourse de l'entreprise en juin 2021, détient à ce jour près de 4% du capital, indique Believe dans un communiqué.



Le FSP est un véhicule d'investissement dont les actionnaires regroupent les sept grandes compagnies d'assurance françaises, à savoir BNP Paribas Cardif, CNP Assurances, Crédit Agricole Assurances, Groupama, BPCE Assurances, Société Générale Assurances et Suravenir.



Le fonds - qui pour objectif d'accompagner durablement les entreprises françaises dans leurs projets de croissance - est valorisé à 2,65 milliards d'euros avec aujourd'hui 10 participations dans Seb, Arkema, Safran, Eutelsat, Tikehau Capital, Elior, Neoen, Valeo, Believe et Soitec.



L'action Believe progressait de 0,4% vendredi à la Bourse de Paris suite à cette annonce.



