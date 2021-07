Bastide le confort : Vincent Bastide nommé p.d.-g. du groupe

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le Groupe Bastide annonce ce jour une recomposition de son Conseil d'Administration et la nomination de Vincent Bastide en

tant que Président Directeur Général.



A la suite de la sortie des fonds gérés par Bpifrance et Irdi Soridec Gestion du capital de la SIB, la holding familiale qui contrôle le

Groupe Bastide, Bpi Investissement, Laurence Branthomme et Véronique Chabernaud ont démissionné de leurs mandats d'administrateurs.



Dans ce contexte, le Conseil d'Administration a coopté aujourd'hui Julie Caredda, Robert Fabrega et Kelly Guichard en tant qu'administrateurs indépendants.



Au cours de cette même séance, Guy Bastide, Président du Conseil a également annoncé sa démission de son mandat d'administrateur dans une logique de transmission familiale prévue de longue date.



'Lors de cette séance, le Conseil d'Administration a également pris la décision de renoncer au projet de transfert de sa cotation

sur Euronext Growth et restera donc coté sur le marché réglementé Euronext à Paris, plus adapté aux ambitions de croissance

du Groupe sur le moyen terme', indique la société.



