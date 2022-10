Basf : Une coentreprise pour produire en Asie-Pacifique

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - BASF et Hannong Chemicals prévoient de créer une coentreprise de production 'BASF Hannong Chemicals Solutions Ltd'. BASF détiendra 51 % et Hannong Chemicals 49 % des parts de la coentreprise proposée.



La coentreprise combinera les capacités de BASF en matière de technologie et d'innovation de produits avec les capacités de production de Hannong.



Leur but ? Fournir les meilleurs produits tensioactifs non ioniques de leur catégorie à BASF et Hannong Chemicals, chacun disposant de son propre réseau de vente et de distribution, ce qui permettra aux deux sociétés de répondre à la demande croissante du marché.



La nouvelle société sera située sur le site de Daejuk, dans le complexe de Daesan, en Corée.



' Avec ce projet, BASF continue d'établir sa capacité à servir le marché asiatique, en offrant des agents de surface non ioniques spécialisés et une expérience d'approvisionnement fiable à nos clients ', a déclaré Ralph Schweens, président de Care Chemicals, BASF.



Les deux entreprises s'efforcent de recevoir les autorisations légales dès que possible, et visent à établir la coentreprise au premier trimestre 2023.



