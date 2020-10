Basf : Un responsable d'IBM entre au conseil de surveillance

(CercleFinance.com) - BASF a nommé mercredi soir Liming Chen, un responsable clé d'IBM, au sein de son conseil de surveillance. Le nouveau venu apportera notamment son expertise dans la transformation des processus au sein des entreprises internationales en Asie.



Liming Chen, actuel président d'IBM Greater China, succédera ainsi au directeur général de Palantir, Alexander Karp, qui a démissionné fin juillet 2020.



Avant de rejoindre IBM en 2015, Liming Chen a occupé le fauteuil de président de BP Chine. Entre 1994 et 2008, il a aussi occupé diverses fonctions chez Sasol (anciennement Condea) à Singapour et en Chine.



BASF prévoit de proposer l'élection de Liming Chen lors de la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires, en avril 2021.





Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel