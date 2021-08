Basf : Stifel rehausse son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stifel réitère sa recommandation 'achat' sur BASF avec un objectif de cours rehaussé de 87 à 93 euros, en raison notamment de la valeur de cession de Solenis et d'hypothèses plus élevées pour le free cash-flow.



'Même après une normalisation, les marges en amont devraient se maintenir à un niveau favorable. Si 2021 pourrait constituer le pic, 2022 devrait encore être considérablement au-dessus des résultats de milieu de cycle', estime le broker.



Stifel reconnait que 'le potentiel de hausse des résultats en 2021 n'est pas un catalyseur pour le titre', mais il s'attend à ce que 'le sentiment s'améliore au quatrième trimestre alors que la marge amont se normalisera potentiellement à un niveau toujours attractif'.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.