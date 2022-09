Basf : Stifel maintient sa recommandation sur le titre

(CercleFinance.com) - Stifel maintient sa recommandation Conserver sur le titre BASF mais abaisse son objectif de cours à 50 $ (contre 56$ auparavant).



' Nous sommes devenus plus prudents sur les tendances macroéconomiques ', explique l'analyste pour justifier la baisse de son objectif de cours ' sur la base des bénéfices attendus pour 2023 '.



Stifel table sur une accélération de la baisse de la demande en Europe. ' En outre, la pression sur les prix en amont est évidente. '



Mais, selon l'analyste, ' ce qui est mauvais pour les bénéfices devrait s'avérer positif pour la génération de FCF '.



Enfin, le cours de l'action semble s'être stabilisé à un niveau bas. ' Le cours actuel de l'action reflète un BPA de 5,3 EUR et un EBITDA de 9,0 milliards d'EUR, ce qui est inférieur de 10 % et de 7 % respectivement à nos prévisions ', indique l'analyste.



En tenant compte de la tendance à long terme du dividende, le rendement est de >8% reprend Stifel. Et de considérer donc que le cours actuel de l'action ' est bien soutenu, même dans un scénario économique et de bénéfices défavorable '.



