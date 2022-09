Basf : Présente une nouvelle technologie pour catalyseurs

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - BASF présente la technologie X3DTM, une nouvelle technologie de fabrication additive de catalyseurs basée sur l'impression 3D.



Les catalyseurs produits à l'aide de cette technologie présentent une structure ouverte, ce qui permet de réduire la chute de pression dans le réacteur et d'obtenir une surface élevée, ce qui améliore considérablement les performances des catalyseurs.



BASF a la capacité de fournir des quantités commerciales.



Cette technologie fait passer les performances des catalyseurs à un niveau supérieur et permet d'adapter les catalyseurs aux conditions et aux besoins spécifiques des clients en concevant le motif de remplissage, le diamètre et l'orientation des fibres.



' Grâce à cette technologie, nous sommes en mesure de fournir des catalyseurs adaptés aux besoins des clients afin de les aider à augmenter les performances de leurs installations tout en réduisant la consommation d'énergie et en augmentant la durabilité au niveau du client ', détaille Detlef Ruff, vice-président principal, Catalyseurs de processus chez BASF.



