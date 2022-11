Basf : Lance une nouvelle lessive avec Inditex

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - La marque Zara Home d'Inditex lance aujourd'hui sa première lessive conçue pour réduire la libération de microfibres pendant le lavage.



Développée conjointement par Inditex et BASF Home Care and I&I Solutions Europe, cette solution innovante peut réduire la libération des microfibres jusqu'à 80 % selon le type de tissu et les conditions de lavage. Ces résultats ont été testés par plusieurs institutions.



Les résultats montrent que le détergent est particulièrement adapté au lavage à basse température. Avantage : les utilisateurs peuvent diminuer leur consommation d'énergie et réduire ainsi leur empreinte carbone.



Les consommateurs peuvent acheter le détergent dans les magasins Zara Home et sur les plateformes en ligne dans plus de 25 marchés, dont la plupart des marchés européens.



La solution développée peut également être ajustée pour permettre l'utilisation de cette technologie par d'autres fabricants de détergents.



' Avec cette lessive, nous soutenons l'industrie textile sur la voie de la durabilité et permettons aux consommateurs d'améliorer leur propre empreinte écologique ', a déclaré Soeren Hildebrandt, vice président Home Care, I&I and Industrial Formulators Europe.



