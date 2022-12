Basf : Lance un agent nacrant naturel à base de cire

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - BASF lance Euperlan NL Pearl, le premier agent nacrant à base de cire conforme à la norme COSMOS, destiné aux applications à rincer, pour les produits de soins personnels, combinant performances et avantages durables.



Euperlan NL Pearl est composé d'ingrédients d'origine naturelle : huile végétale hydrogénée, cocamidopropyl betaine et oléate de glycérol. Il offre une alternative aux ingrédients non approuvés par COSMOS et permet de répondre à la demande des consommateurs pour des effets opacifiants et nacrants sans utiliser de pigments.



Les formulations de shampooings, de gels douche et de nettoyants pour le corps développées avec Euperlan NL Pearl permettent d'obtenir un contenu d'origine naturelle jusqu'à 99% selon la norme ISO 16128 et la conformité aux normes COSMOS pour les cosmétiques naturels.



Le nombre de consommateurs intéressés par les produits cosmétiques naturels certifiés est en augmentation. Avec Euperlan NL Pearl, nous permettons de développer des formulations aux performances exceptionnelles et aux propriétés sensorielles attrayantes ', relève Nadine Le Bris, Market Development Hair/Body/Oral Care chez BASF.



