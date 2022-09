Basf : Développe des solutions pour le captage du carbone

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - BASF et GS Engineering and Construction (GS E&C) ont signé aujourd'hui un protocole d'accord sur un partenariat visant à développer conjointement des solutions modulaires pour les installations de capture du carbone.



Les partenaires souhaitent développer des solutions globales individuelles à partir d'éléments standardisés pour les clients de tous les secteurs d'activité afin de retirer le CO2 des gaz d'échappement et de le traiter pour qu'il puisse être utilisé ou stocké ultérieurement.



La technologie du procédé OASE blue de BASF contribuera à la fois à la durabilité et à la réduction des coûts du captage du CO2 à partir des gaz de combustion, tandis que GS E&C soutiendra la neutralité carbone des émetteurs de CO2.



' Nos efforts conjoints sont réalisés pour accélérer la réduction des émissions mondiales de CO2 ', déclare Evelyn Shen, vice-présidente Intermediates Asia Pacific, BASF.



Yoon Hong Huh, président de la nouvelle division commerciale de GS E&C, ajoute : ' Cette alliance nous permettra de devenir un leader mondial des solutions de capture du carbone. '



Les produits OASE font partie des produits accélérateurs de BASF, qui apportent une contribution substantielle à la durabilité dans la chaîne de valeur.



