Basf : Chute de 5% après ses résultats du 2ème trimestre

(CercleFinance.com) - Le géant allemand de la chimie BASF a enregistré une baisse de 77% de son bénéfice d'exploitation pour le deuxième trimestre de 2020, pénalisé par la faiblesse de la demande en raison de la pandémie.



Les actions cotées à Francfort sont en baisse de près de 5% en début de matinée.



Le résultat opérationnel (EBIT) avant éléments exceptionnels pour la période close le 30 juin s'est élevé à 226 millions d'euros, contre 995 millions d'euros un an plus tôt, a indiqué le groupe.



À l'exception de l'unité de nutrition et de soins - qui a augmenté ses revenus - et de son activité agricole - où les revenus sont restés stables - toutes les autres divisions ont affiché des revenus inférieurs, a déclaré BASF.



Les divisions chimie et matériaux ont représenté 70% de la baisse des bénéfices, a souligné le groupe.



En raison d'une dépréciation de sa participation dans Wintershall Dea en raison de la baisse des prix du pétrole et du gaz, BASF a enregistré une perte nette de 878 millions d'euros pour le trimestre écoulé.



Les ventes totales ont reculé de 12% à 12,7 milliards d'euros, principalement en raison de la baisse des volumes de ventes résultant du confinement, mais également en raison d'une baisse de 1% des prix.



