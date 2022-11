Axa : Axa voit ses revenus croître de 2% sur 9 mois, chiffre le coût de l'ouragan Ian

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

PARIS (Reuters) - Axa a fait état mercredi d'une hausse de 2% de son chiffre d'affaires sur les neuf premiers mois de l'année et a chiffré à 0,4 milliard d'euros le montant des dégâts causés par l'ouragan Ian aux Etats-Unis.Le numéro deux de l'assurance en Europe, après l'allemand Allianz, a indiqué dans un communiqué avoir dégagé un chiffre d'affaires de 78,4 milliards d'euros sur neuf mois, contre 76 milliards un an plus tôt.Axa a profité sur la période de ses activités d'assurance dommages en hausse de 3% et de l'assurance santé en hausse de 14%.En revanche, dans l'assurance vie et l'épargne, ses revenus ont reculé de 6%.L'assureur estime que l'ouragan Ian, qui a dévasté la côte de la Floride fin septembre, devrait être l'un des plus coûteux à avoir touché les Etats-Unis ces dernières années."Le management estime que le montant préliminaire des sinistres liés à l'ouragan Ian devrait s'élever à environ 0,4 milliard d'euros, avant impôt et net de réassurance", souligne Axa."Cela est équivalent à une part de marché d'environ 0,7% sur la base d'une estimation actuelle des sinistres assurés par l'ensemble du secteur d'environ 60 milliards de dollars", poursuit le groupe.L'ouragan a fait plus de 80 morts aux Etats-Unis.

Axa a en outre confirmé avoir participé à l'augmentation de capital de la banque italienne Monte dei Paschi di Siena (MPS) pour un montant pouvant aller jusqu'à 200 millions d'euros."Oui nous y avons souscrit jusqu'à 200 millions d'euros. Je dis 'jusqu'à' parce que cela dépend du montant total qui sera souscrit par l'ensemble des actionnaires", a déclaré Alban de Mailly Nesle, le directeur financier d'Axa, lors d'une conférence téléphonique.

