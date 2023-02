Axa : Une nouvelle CEO pour AXA LM

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - AXA annonce la nomination de Jennifer Lejeune, auparavant directrice financière (CFO) d'AXA Liabilities Managers (AXA LM), comme directrice générale (CEO), en remplacement de Sylvain Villeroy de Galhau qui a rejoint AXA partners en tant que CFO.



Jennifer Lejeune a rejoint la compagnie d'assurance française en septembre 1999, et plus spécialement sa filiale AXA LM en 2014 en tant que responsable des relations investisseurs. Elle est aussi membre du conseil de surveillance de plusieurs sociétés.



