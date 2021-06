Axa : Un programme pour PME et ETI avec NextStage AM

(CercleFinance.com) - AXA France et NextStage AM annoncent le lancement du nouveau programme 'Pépites et Territoires', labellisé Relance, qui a pour vocation de renforcer les fonds propres des PME et ETI françaises de croissance et innovantes implantées sur les territoires.



Lancé en présence et avec le soutien du Ministère de l'Économie, des Finances et de la Relance, ce programme non coté a pour objectif d'investir 500 millions d'euros au total, dont 150 millions d'euros d'ici fin 2022.



