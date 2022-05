Axa : Un fonds à impact avec Unilever et Tikehau

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - AXA a annoncé mercredi son intention de créer avec Unilever et Tikehau Capital un fonds de 'private equity' à impact dédié à l'investissement dans des projets et des entreprises favorisant l'agriculture régénératrice.



Dans un communiqué commun, les trois partenaires expliquent avoir l'intention d'investir chacun 100 millions d'euros et d'associer leurs expertises dans les domaines de l'industrie, du risque et de la finance.



L'idée, d'après eux, est de favoriser un changement structurel dans le financement de l'agriculture et de promouvoir une nouvelle forme de collaboration entre agriculteurs, producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs de technologies et investisseur



Le fonds sera également ouvert à d'autres investisseurs avec l'objectif d'atteindre à terme une taille cible d'un milliard d'euros.



