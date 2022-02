Axa : 'top pick' de Morgan Stanley dans l'assurance

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Morgan Stanley fait d'AXA l'une de ses deux valeurs préférées ('top pick') au sein du secteur européen de l'assurance, aux côtés de l'italien Poste Italiane.



'Nous pensons que la valorisation du titre AXA est séduisante, car elle intègre une décote significative par rapport à des comparables tels qu'Allianz et Zurich malgré un modèle économique de plus en plus similaire', explique le courtier dans une note.



Morgan Stanley conditionne cependant la reprise du cours de Bourse du géant français de l'assurance à une stabilisation des performances d'AXA XL, sa branche d'assurance dommages des entreprises.



'Si la direction d'AXA parvient à stabiliser les résultats de XL, nous pensons qu'une revalorisation pourrait avoir lieu en 2022', fait valoir le broker.



Morgan Stanley affiche désormais une recommandation 'surpondérer' sur AXA, contre 'pondérer en ligne' jusqu'à présent, avec un objectif de cours relevé de 30 à 35 euros.



Il affiche une opinion 'attractive' sur le secteur de l'assurance dans son ensemble.



