Axa : Termine dans le vert profitant d'analyses positives

(CercleFinance.com) - Le titre AXA termine la séance en hausse profitant de plusieurs analyses positives. Le groupe a annoncé hier soir un chiffre d'affaires en hausse de 2% en base comparable à 30,7 MdsE au 1er trimestre 2021 (-3% en publié).



Jefferies réaffirme son conseil 'achat' et son objectif de cours de 26,5 euros sur AXA, après une publication trimestrielle jugée rassurante avec la prévision réaffirmée de résultat de 1,2 milliard d'euros et une hausse des prix de 13,1% chez AXA XL.



Le broker pointe aussi un rebond du chiffre d'affaires de l'activité vie (supérieur de 15,2% au consensus) et une collecte chez AXA IM (13 milliards d'euros contre huit milliards attendus) plus rapides que prévu, comme autres éléments rassurants.



Les revenus ont été de 30,7 MdE (-3,0% en publié, +2% à données comparables), inférieurs de 1,5% aux attentes indique Oddo.



' L'écart par rapport aux attentes résulte essentiellement selon nous : 1/ du nettoyage de portefeuille chez AXA XL, 2/ d'un impact négatif de change supérieur aux attentes et 3/ dans une certaine mesure des effets de la crise sur les primes de certains segments ' estime l'analyste.



Le bureau d'études souligne qu'AXA prévoit toujours un résultat opérationnel d'environ 1,2 MdE pour AXA XL en 2021.



' La marge de solvabilité du groupe était de 208% à fin mars (vs 200% à fin 2020), en ligne avec les attentes, en hausse de 8 points au T1 '.



Oddo réitère sa recommandation Surperformance sur le titre, avec un objectif de cours de 27 E.



' Le titre se traite à de très faibles multiples, qui ne reflètent par les perspectives du groupe et en particulier le redressement de la rentabilité d'AXA XL et la hausse de la marge de solvabilité ' estime Oddo.



