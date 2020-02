Axa : Sur le point de vendre ses activités en Malaisie ?

(CercleFinance.com) - Great Eastern et Generali seraient en négociation pour le rachat des activités d'AXA et d'Affin Bank en Malaisie indique ce matin Bloomberg.



La vente de cette activité pourrait rapporter près de 650 M$.



Great Eastern et Generali travaillent actuellement sur ces offres de rachat. Le premier tour des négociations devrait se terminer d'ici la fin du mois de Mars précise l'agence de presse.



Rappelons qu'AXA a annoncé déjà la semaine dernière un accord afin de céder ses activités en Pologne, Tchéquie et Slovaquie à UNIQA Insurance Group. Cette cession devrait avoir lieu au quatrième trimestre 2020.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur AXA en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok