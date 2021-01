Axa : Stratégie de développement du télétravail

(CercleFinance.com) - AXA annonce l'extension de sa stratégie de 'smart working', visant à développer une organisation du travail hybride qui combine travail à distance et présence au bureau, à l'ensemble de ses entités dans le monde.



Cette nouvelle organisation sera effective dans les principales entités cette année et dans l'ensemble des marchés d'ici 2023. Chaque entité adaptera la stratégie aux réalités locales à partir d'une référence globale de deux jours par semaine de télétravail.



Cette décision s'appuie sur l'introduction réussie du télétravail - 38% des collaborateurs travaillaient régulièrement de leur domicile avant la crise, et 90% d'entre eux déclaraient vouloir y recourir plus régulièrement à l'avenir - et sur l'expérience de la crise sanitaire.



