Axa : 'se traite à de très faibles multiples' selon Oddo

(CercleFinance.com) - Les revenus ont été de 30,7 MdE (-3,0% en publié, +2% à données comparables), inférieurs de 1,5% aux attentes indique Oddo.

' L'écart par rapport aux attentes résulte essentiellement selon nous : 1/ du nettoyage de portefeuille chez AXA XL, 2/ d'un impact négatif de change supérieur aux attentes et 3/ dans une certaine mesure des effets de la crise sur les primes de certains segments ' estime l'analyste.



Le bureau d'études souligne qu'AXA prévoit toujours un résultat opérationel d'environ 1.2 MdE pour AXA XL en 2021.



' La marge de solvabilité du groupe était de 208% à fin mars (vs 200% à fin 2020), en ligne avec les attentes, en hausse de 8 points au T1 '.

Oddo réitère sa recommandation Surperformance sur le titre, avec un objectif de cours de 27 E.



' Le titre se traite à de très faibles multiples, qui ne reflètent par les perspectives du groupe et en particulier le redressement de la rentabilité d'AXA XL et la hausse de la marge de solvabilité ' estime Oddo.



