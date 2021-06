Axa : Publie son rapport climat annuel

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - AXA annonce aujourd'hui la publication de la 6e édition de son Rapport climat annuel.



Le document décrit les initiatives d'investissements et d'assurances responsables d'AXA dans la lutte contre le changement climatique et mesure les progrès du Groupe dans son ambition d'atteindre les objectifs de l'Accord de Paris.



Il mesure notamment l'impact des investissements du Groupe sur le réchauffement climatique à horizon 2050, un chiffre qui s'établit cette année à 2,7°C, 'significativement en dessous du marché dont le potentiel est de 3,2°C', précise AXA, qui s'est engagé à limiter le potentiel de réchauffement de ses investissements à 1,5°C d'ici 2050.



'La route est encore longue. Chacun doit s'engager résolument pour accélérer la transition vers des économies moins carbonées et plus résilientes. AXA est déterminé à jouer son rôle', conclut Thomas Buberl, directeur général d'AXA.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.