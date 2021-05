Axa : Axa prédit une hausse de son ratio de solvabilité, confirme l'objectif d'Axa XL

par Matthieu Protard

PARIS (Reuters) - Axa a tablé mardi sur une hausse de son ratio de solvabilité au cours des mois à venir et confirmé son objectif de résultat annuel pour sa division Axa XL, spécialisée dans l'assurance dommages aux entreprises, qui avait été sérieusement malmenée l'an dernier pour cause de crise sanitaire due au COVID-19.

A l'occasion de la publication de son chiffre d'affaires trimestriel, le groupe français, deuxième assureur d'Europe derrière l'allemand Allianz, a précisé que son ratio de solvabilité, indicateur clé de la solidité financière des compagnies d'assurance, s'établissait à 208% à la fin mars, en hausse de 8 points par rapport à fin décembre.

"Nous anticipons une poursuite de la hausse de notre ratio de solvabilité au deuxième trimestre", a ajouté le directeur financier d'Axa, Etienne Bouas-Laurent, lors d'une conférence téléphonique.

Le groupe français a également confirmé qu'Axa XL était en bonne voie d'atteindre son objectif d'un résultat opérationnel de 1,2 milliard d'euros en 2021, après une perte de 1,4 milliard d'euros en 2020.

"La hausse des prix est très marquée", a souligné Etienne Bouas-Laurent, à propos d'Axa XL.

Pour la période janvier à mars, l'assureur a fait état d'un chiffre d'affaires en baisse de 3% en données publiées et en hausse de 2% en données comparables, à 30,7 milliards d'euros contre 31,7 milliards un an plus tôt, dans un environnement toujours marqué par les restrictions liées à la pandémie de COVID-19.

Axa, qui a été condamné en appel en février dernier à indemniser un restaurateur marseillais des pertes d'exploitation subies en raison des mesures de confinement, n'a pas encore réglé tous les contentieux de ce type.

Le groupe s'est refusé à préciser le montant de ses provisions pour risque judiciaire.

Etienne Bouas-Laurent a déclaré que certaines d'entre elles étaient intégrées dans la somme de 1,5 milliard d'euros qu'Axa a passée dans ses comptes l'an dernier pour faire face aux demandes d'indemnisations liées aux interruptions d'activités des entreprises et aux annulations d'événements en raison de la pandémie.

Le titre Axa a gagné 21,43% depuis le début de l'année.

