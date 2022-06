Axa : Plusieurs nominations dans les fonctions financières

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe français d'assurance AXA a annoncé lundi une série de nominations au sein de ses fonctions financières, avec la promotion de trois cadres maison.



Jean-Baptiste Tricot, qui avait rejoint l'entreprise en 2007 et qui occupe actuellement le poste de directeur financier d'AXA Japon, a été nommé en tant que directeur des investissements du groupe, à compter du 1er juillet.



Il va succéder à Pascal Christory, appelé à prendre les fonctions de directeur d'AXA IM Prime, l'activité de fonds de fonds de l'assureur.



Dans ses nouvelles fonctions, Jean-Baptiste Tricot sera rattaché à Alban de Mailly Nesle, le directeur financier du groupe et membre du comité de direction.



C'est Christophe Avenel - actuellement directeur financier d'AXA Espagne - qui remplacera Jean-Baptiste Tricot au poste de directeur financier d'AXA Japon, avec prises d'effet à compter du 1er septembre.



Poursuivant ce jeu de chaises musicales, Henri de la Serve, l'actuel directeur financier d'AXA Hong Kong, remplacera Christophe Avenel au poste de directeur financier d'AXA Espagne, à la même date.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.