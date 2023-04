Axa : Placement obligataire fortement sursouscrit

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - AXA annonce le placement réussi d'un milliard d'euros d'obligations subordonnées Reg S à échéance 2043 auprès d'investisseurs institutionnels, la demande des investisseurs s'étant montrée forte avec un livre souscrit près de cinq fois.



Le taux fixe initial a été fixé à 5,50% par an jusqu'à la fin de la période d'appel de six mois (11 juillet 2033), date à laquelle le taux d'intérêt deviendra un taux variable basé sur l'Euribor à trois mois plus une marge comprenant une augmentation de 100 points de base.



Le règlement devrait avoir lieu le 11 avril. Cette émission s'inscrit dans le cadre du plan de financement d'AXA pour 2023 et le produit sera affecté aux besoins généraux de la compagnie d'assurance, y compris le refinancement d'une partie de l'encours de sa dette.



