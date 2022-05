Axa : Placement de dette subordonnée pour 1,25 milliard

(CercleFinance.com) - AXA annonce avoir réussi le placement auprès d'investisseurs institutionnels d'une émission d'obligations subordonnées Reg S d'un montant de 1,25 milliard d'euros à échéance 2043, afin notamment de refinancer une partie des dettes existantes du groupe d'assurance.



Le taux fixe initial est de 4,25% par an jusqu'à la fin de la période de remboursement anticipé de six mois (mars 2033), puis le taux d'intérêt devient variable basé sur l'EURIBOR 3-mois avec une marge incluant une majoration d'intérêt de 100 points de base.



La transaction a rencontré une forte demande des investisseurs, avec une émission souscrite près de deux fois. Les obligations sont éligibles en capital d'un point de vue réglementaire et leur règlement est prévue le 31 mai prochain.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel