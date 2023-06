Axa : Pas trop tard pour acheter le titre, selon BofA

(CercleFinance.com) - Bank of America a renouvelé lundi sa recommandation d'achat sur AXA, avec un objectif de cours maintenu inchangé à 35 euros.



Dans une note de recherche, la banque d'affaires américaine indique que l'assureur français reste l'un de ses titres préférés au sein du secteur, avec une valorisation jugée 'extrêmement séduisante'.



'Le groupe a réussi à réduire la volatilité de son activité XL et affiche par ailleurs un bilan flatteur en termes de rachats d'actions', estime BofA.



La firme new-yorkaise salue le portefeuille d'activités 'attractif' de l'entreprise, désormais caractérisé par une moindre volatilité en termes de résultats.



'Pourtant le titre ne se traite que sur la base de 7x ses résultats IFRS attendus à horizon 2024, avec un rendement total du capital attendu à 9,2% (6,8% pour le dividende et 2,4% pour les rachats de titres', ajoute BofA.



La banque souligne que l'attention des investisseurs va désormais se focaliser sur le prochain plan stratégique du groupe, attendu début 2024 et qui devrait faire apparaître selon elle un objectif de croissance proche de 10% pour le BPA comme pour le dividende, ainsi que 4,5 milliards d'euros de rachats d'actions.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

