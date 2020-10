Axa : Partenariat renforcé avec le Liverpool Football Club

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - AXA annonce le renforcement de son partenariat avec le Liverpool Football Club, en devenant son partenaire de formation officiel, après avoir obtenu les autorisations nécessaires pour le naming de son nouveau centre d'entraînement ultra moderne.



L'ouverture officielle du nouveau campus du club est prévue le mois prochain. Etendu sur 9.200 m², ce nouveau complexe situé à Kirby portera le nom d'AXA et servira de centre d'entraînement pour l'équipe de la première ligue et l'académie.



Ce centre sera composé de deux gymnases, une salle de sport grandeur nature, une piscine, un complexe d'hydrothérapie et des salles de rééducation sportive spécialisées, mais aussi de studios de télévision dédiés, installations pour conférences de presse et bureaux.



