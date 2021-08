Axa : Opération d'actionnariat salarié 2021

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - AXA fait part du lancement de son opération d'actionnariat salarié 'Shareplan 2021', qui se déroulera dans 36 pays et concernera près de 110.000 collaborateurs, à qui seront proposées, dans la plupart des pays, une offre 'classique' et une offre 'à effet de levier'.



Le nombre maximal d'actions pouvant être émises dans ce cadre s'élève à 58.951.965 actions, soit une augmentation de capital d'un montant nominal de près de 135 millions d'euros. Les actions nouvelles créées porteront jouissance à compter du 1er janvier 2021.



La période de réservation se déroulera du 24 août au 7 septembre, celle de fixation du prix de référence, du 14 septembre au 11 octobre, et celle de rétraction / souscription, du 14 au 18 octobre. L'augmentation de capital aura lieu en principe le 26 novembre.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.