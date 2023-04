Axa : Opération conjointe avec HSBC approuvée par l'UE

(CercleFinance.com) - La Commission européenne annonce avoir approuvé l'acquisition du contrôle conjoint d'intu Milton Keynes Limited par HSBC Bank et AXA.



La société Intu MK possède et gère le centre commercial Midsummer Place à Milton Keynes au Royaume-Uni.



La Commission a conclu que la concentration envisagée ne soulèverait pas de problème de concurrence, étant donné qu'intu MK n'a pas d'activités ni d'actifs dans l'Espace économique européen.





