Axa : Offre publique de rachat sur deux souches d'obligations

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - AXA annonce aujourd'hui une offre publique de rachat en numéraire portant sur chacune des deux souches d'obligations subordonnées.



L'opération porte sur les Obligations Subordonnées d'un montant de 1 250 000 000 de dollars américains portant intérêt au taux fixe de 8,60% et arrivant à échéance le 15 Décembre 2030 et la Souche B des Obligations Super-Subordonnées Perpétuelles à Taux Fixe puis Variable d'un montant de 750 000 000 de dollars américains (portant intérêt au taux fixe de 6,379% jusqu'à la première date de remboursement anticipé en 2036).



Chaque offre publique de rachat est soumise à un montant maximal de rachat de 500 000 000 de dollars américains pour les Obligations Subordonnées portant intérêt au taux fixe de 8,60% et arrivant à échéance le 15 décembre 2030, et à un montant maximal de rachat de 300 000 000 de dollars américains pour la S ouche B des Obligations Super-Subordonnées Perpétuelles à Taux Fixe puis Variable.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.