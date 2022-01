Axa : Oddo rehausse son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réitère sa recommandation 'surperformance' sur le titre AXA avec un objectif de cours relevé de 30 à 32 euros pour intégrer notamment ses prévisions de résultat actualisées dans la perspective de la publication des résultats 2021 de l'assureur, le 24 février.



Le bureau d'études prévoit pour l'année écoulée un résultat net de 7078 millions d'euros en 2021 (+123%) et un résultat opérationnel de 6712 millions (+57,4%), pour des primes de 99,7 milliards (+3,1%), avec notamment une forte croissance en France et en AM.



'AXA conserve des perspectives de croissance de son RO, y compris pour AXA XL, favorables, avec un bilan solide, une forte génération de capital et bon profil de risque. Malgré la hausse du titre, celui-ci continue de se traiter à de faibles multiples' ajoute l'analyste.



