Axa : Oddo BHF réitère sa recommandation

(CercleFinance.com) - Oddo BHF conserve son opinion Surperformance sur le titre Axa avec un objectif de cours de 34E.



' Nous prévoyons une baisse de la marge de solvabilité à 203% à fin mars (vs 215% à fin 2022), inférieure au consensus (208%), mais qui toutefois reste très supérieure au niveau cible du groupe (~190%) ', relève l'analyste.



Surtout, ' le groupe continue de bénéficier de dynamiques opérationnelles favorables avec un profil de risque maîtrisé ', continue l'analyste.



' Nous estimons toujours, que le cours actuel ne reflète pas les perspectives favorables de rentabilité du groupe (y compris pour AXA XL), la solidité de son bilan et le niveau attendu de retour de capital aux actionnaires ', poursuit Oddo BHF.



