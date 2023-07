Axa : Nouvelle DG nommée pour le Royaume-Uni et l'Irlande

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - AXA annonce la nomination de Tara Foley, actuellement directrice générale assurance des particuliers d'AXA au Royaume-Uni, au poste de directrice générale d'AXA au Royaume-Uni et en Irlande.



Tara Foley prendra officiellement ses nouvelles fonctions le 1er septembre, sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires.



Elle succède ainsi à Claudio Gienal qui a été nommé Directeur de la Transformation pour AXA marchés Europe et Santé. Il prendra ses fonctions le 1er septembre et continuera à diriger AXA au Royaume-Uni et en Irlande jusqu'à cette date afin d'assurer la transition.





