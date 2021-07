Axa : Nouveau directeur général chez AXA Partners

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - AXA annonce aujourd'hui qu'après plus de trois années passées à la tête d'AXA Partners, Gilbert Chahine va être nommé au Comité Exécutif d'AXA France, et sera en charge des activités d'épargne, de retraite et de prévoyance individuelles.



Par conséquent, Jef Van In, directeur général d'AXA Next et directeur de l'innovation du Groupe AXA, prendra en charge la direction générale d'AXA Partners à compter du 1er août.



' AXA Partners est le pilier central de l'écosystème AXA Next. En combinant les deux rôles, je mettrai toute mon énergie à mener cet écosystème vers encore davantage de réussite et d'innovation, au bénéfice des entités AXA et de nos partenaires à travers le monde ', indique Jef Van In.



Titulaire d'un diplôme d'ingénieur commercial de la KU Leuven et d'un Executive MBA de la Flanders Business School, Jef Van In a rejoint le groupe AXA en 2011 après avoir commencé sa carrière en 1993 chez ING Belgique.



