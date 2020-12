Axa : Nouveau directeur des systèmes d'information

(CercleFinance.com) - AXA annonce la nomination de Giovanni D'Aniello au poste de directeur des systèmes d'information, avec prise d'effets à partir du 1er janvier prochain, en remplacement de Marc Blottière qui a fait valoir ses droits à la retraite.



Actuellement directeur adjoint des systèmes d'information et directeur technologie, Giovanni D'Aniello rejoindra le comité partners du groupe d'assurance et rapportera à Astrid Stange, directrice des opérations et membre du comité de direction.



