Axa : Nouveau directeur de la conformité en septembre

(CercleFinance.com) - AXA annonce la nomination d'Andrew Wallace-Barnett, l'actuel directeur de la communication financière, au poste de directeur de la conformité à compter du 1er septembre 2022. Il succède à Ian Johnson qui a décidé de prendre sa retraite après 30 ans au sein du groupe.



Andrew Wallace-Barnett sera rattaché à George Stansfield, directeur général adjoint du groupe, secrétaire général et membre du comité de direction d'AXA. Il sera remplacé par Anu Venkataraman, qui rejoint le groupe d'assurances en provenance d'AllianceBernstein.



Anu Venkataraman prendra ses nouvelles fonctions le 1er mars. Elle assumera également une fonction senior au sein du département de la stratégie. Elle rapportera à Alban de Mailly Nesle, directeur financier, et Georges Desvaux, directeur de la stratégie et du développement.



