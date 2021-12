Axa : Morgan Stanley relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Morgan Stanley a relevé lundi son objectif de cours sur le titre AXA, qu'il fait passer de 27 à 30 euros, tout en maintenant une recommandation 'pondérer en ligne' sur la valeur.



Dans une note consacrée au secteur européen de l'assurance, l'intermédiaire met en avant la valorisation 'attrayante' du géant français de l'assurance, qui affiche selon lui une décote 'significative' par rapport à Allianz et Zurich, en dépit d'un profil d'activité relativement similaire



S'il dit percevoir un potentiel de revalorisation sur l'action, Morgan Stanley dit ne voir aucun catalyseur susceptible de doper le cours de Bourse dans l'immédiat.



'A plus long terme, nous pourrions envisager une revalorisation significative à condition qu'AXA parvienne à maintenir des performances continues chez XL', précise Morgan Stanley, qui précise toutefois ne pas voir un tel phénomène se concrétiser au cours des 12 mois à venir.



