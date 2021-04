Axa : Mobilise 2MdsE pour les prêts participatifs aux PME-ETI

(CercleFinance.com) - AXA annonce aujourd'hui mobiliser 2 milliards d'euros pour le dispositif Prêts Participatifs Relance (PPR) visant à renforcer le capital des PME et ETI en France.



Ce mécanisme, déployé en coordination avec la Fédération Française de l'Assurance (FFA) et un réseau de banques partenaires, vise à accorder jusqu'à 14 milliards d'euros de prêts participatifs d'ici juin 2022 aux entreprises françaises touchées par la crise liée au Covid-19.



Garantis à hauteur de 30% par l'Etat, ces prêts participatifs répondent aux critères d'investissement des assureurs et constituent un placement adapté pour financer la relance de l'économie.



