Axa : Les prévisions trimestrielles d'un analyste

(CercleFinance.com) - AXA publiera ses indicateurs d'activité du 1er trimestre 2021, mardi 4 mai prochain après Bourse. Oddo s'attend à des revenus totaux de 31 182 ME (-1.5%) en ligne avec le consensus (31 183 ME).



' Nous prévoyons une légère baisse des primes (-1.4%) d'AXA XL au T1 2021, estimant en effet qu'AXA XL restera sélectif dans sa souscription, comme le groupe l'a déjà été l'année dernière ' indique l'analyste.



' Nous prévoyons une légère hausse des primes en assurance santé (+1.9%) et, en assurance vie, le maintien d'une forte marge sur affaires nouvelles (46.3%) '.



' Nous estimons toujours que le redressement de la rentabilité d'AXA XL tiré par les hausses de prix et le renforcement graduel de la solidité financière du groupe devraient contribuer à réduire la forte décote du titre par rapport au secteur et à ses grands concurrents ' rajoute le bureau d'analyses.



Oddo confirme sa recommandation à Surperformance sur le titre avec un objectif de cours de 27 E à fin 2021 (après distribution du dividende 2019).



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur AXA en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok